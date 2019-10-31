Доменико Тедеско: У Джордана Ларссона высокий уровень футбольного интеллекта Главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско - о голах нападающего Джордана Ларссона в матче 1/8 финала Кубка России в ворота «Ростова» (2:1).

- У Джордана высокий уровень футбольного интеллекта, он умный парень, работоспособный, прекрасно знает, как действовать при позиционных атаках, при прессинге, при контратаках. И мы будем рады, если его отец Хенрик вдруг тоже изъявит желание поиграть за «Спартак» (это был ответ на оговорку журналиста, назвавшего Джордана - Хенриком).

Напомним, что в четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта.