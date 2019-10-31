Хоккеисты «Динамо» обыграли «Салават». Это пятая победа москвичей кряду Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

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Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили Вячеслав Кулемин, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Игорь Полыгалов. У гостей отличился Григорий Панин.

Таким образом, команда Владимира Крикунова одержала пятую победу кряду.

3 ноября его команда сыграет с «Авангардом», а «Салават Юлаев» встретится с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Кулемин (Моисеев), 16:31 – 1:0; Яшкин (Тарасов, Миронов), 23:56 – 2:0; Тарасов (Яшкин, Шипачев), 36:50 – 3:0; Полыгалов (Лямин, Брюквин, бол), 38:41 – 4:0; Панин (Сошников, Кугрышев, бол), 41:39 – 4:1.