СМИ: «Удинезе» задумался о приглашении Карреры

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера вошел в список претендентов на должность главного тренера «Удинезе».
Согласно источнику, итальянский клуб 3 ноября уволит Игора Тудора с должности наставника и рассматривает вариант с приглашением Карреры, который также работал в «Ювентусе».
Отмечается, что «Удинезе» также проявляет интерес к Франческо Гвидолину, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино. При этом клуб выходил на связь с Дженнаро Гаттузо, но его приход маловероятен.
На данный момент «Удинезе» занимает 14-е место в таблице серии А. В активе команды 10 очков.
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