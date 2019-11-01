СМИ: «Удинезе» задумался о приглашении Карреры Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера вошел в список претендентов на должность главного тренера «Удинезе».

Согласно источнику, итальянский клуб 3 ноября уволит Игора Тудора с должности наставника и рассматривает вариант с приглашением Карреры, который также работал в «Ювентусе».

Отмечается, что «Удинезе» также проявляет интерес к Франческо Гвидолину, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино. При этом клуб выходил на связь с Дженнаро Гаттузо, но его приход маловероятен.

На данный момент «Удинезе» занимает 14-е место в таблице серии А. В активе команды 10 очков.