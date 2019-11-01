Артем Ребров: Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала на «Открытие Арене» в Москве.
«Прекрасная игра на родном стадионе «Открытие Арена». Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии – никак. Джордану (Ларссону) явно на пользу пошел приезд его отца Хенрика.
Болельщики, несмотря на холод и будний день, оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришел и был с нами в этой непростой игре!
Ну а «Спартак» – с победой! Вперед, красно-белые», – написал 35-летний Ребров в инстаграме.
Напомним, у «Спартака» дубль сделал швед Джордан Ларссон, на счету которого теперь шесть голов в 12 матчах за клуб. Единственный гол «Ростова» на 86-й минуте забил форвард Александр Долгов.
«Спартак» вышел в четвертьфинал, в котором после зимнего перерыва сыграет с ЦСКА. Хозяина поля определит жребий.
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