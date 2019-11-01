Стефано Пиоли: Жаль, что исход матча со СПАЛ оставался нерешенным до самого конца «Милан» одержал первую победу под руководством нового главного тренера.

Загрузка...

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча десятого тура серии A со СПАЛ (1:0) на стадионе «Сан-Сиро».

«Я попросил ребят сыграть с правильным настроем, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Мы мало теряли мяч и создавали моменты. Жаль, что исход матча до самого конца оставался нерешенным, но такая трудная победа сделает нас лучше, к тому же перед матчем с «Лацио».

У Сусо высокое мастерство, он способен на большее, и я рад, что тренирую его, но нам нужно думать о команде в целом. Нельзя победить или проиграть из-за одного игрока»

Напомним, испанец Сусо забил единственный гол в матче после выхода на замену во втором тайме.

«Милан» одержал первую победу под руководством Пиоли, набрал 13 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В 11-м туре 3 ноября «Милан» сыграет дома с «Лацио».