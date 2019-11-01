Стефано Пиоли: Жаль, что исход матча со СПАЛ оставался нерешенным до самого конца - Советский спорт
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01 ноября 2019 09:51ФутболЛипкин Антон

Стефано Пиоли: Жаль, что исход матча со СПАЛ оставался нерешенным до самого конца

«Милан» одержал первую победу под руководством нового главного тренера.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча десятого тура серии A со СПАЛ (1:0) на стадионе «Сан-Сиро».

«Я попросил ребят сыграть с правильным настроем, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Мы мало теряли мяч и создавали моменты. Жаль, что исход матча до самого конца оставался нерешенным, но такая трудная победа сделает нас лучше, к тому же перед матчем с «Лацио».

У Сусо высокое мастерство, он способен на большее, и я рад, что тренирую его, но нам нужно думать о команде в целом. Нельзя победить или проиграть из-за одного игрока»

Напомним, испанец Сусо забил единственный гол в матче после выхода на замену во втором тайме.

«Милан» одержал первую победу под руководством Пиоли, набрал 13 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В 11-м туре 3 ноября «Милан» сыграет дома с «Лацио».

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