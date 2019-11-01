Никола Влашич: Нынешняя команда у «Зенита» лучше, чем в прошлом сезоне ЦСКА сыграет с «Зенитом» в 15-м туре премьер-лиги.

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура премьер-лиги с «Зенитом» заявил, что соперник стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

«Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов, – приводят «Известия» слова 22-летнего хорвата. – Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне».

Напомним, после 14 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 32 очками, у ЦСКА, который не выигрывал в чемпионате с 29 сентября, пятое место и 26 очков.

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 2 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).