Оливье Тилль: Мы играем с «Локомотивом» дома и постараемся победить «Уфа» примет «Локомотив» в 15-м туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом» в 15-м туре премьер-лиги.

«Мы надеялись победить ЦСКА, – приводят «Известия» слова 22-летнего люксембуржца. – Но в итоге соперник идет дальше. Это тяжело для нас. Наш следующий соперник – «Локомотив», мы играем дома и постараемся победить».

Напомним, в среду «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) в матче 1/8 финала Кубка России в Москве, пропустив единственный гол в компенсированное ко второму тайму время.

После 14 туров чемпионата у «Уфы» 16 очков и 11-е место в турнирной таблице, «Локомотив» идет третьим с 29 очками.

Матч «Уфа» – «Локомотив» пройдет 2 ноября на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало игры – 14:00 (мск).