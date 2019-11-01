Евгений Кафельников: Тедеско продержится в «Спартаке» максимум полтора года После назначения немца «Спартак» сыграл вничью и одержал две победы.

Олимпийский чемпион, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о том, сколько, по его мнению, проработает в клубе главный тренер Доменико Тедеско.

«Сколько Тедеско продержится у Федуна, я затрудняюсь ответить, – приводит слова Кафельникова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Максимум полтора года. Это мое личное мнение».

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда провел три матча: в чемпионате с «Рубином» (0:0) и «Локомотивом» (3:0), а также в Кубке России с «Ростовом» (2:1). Теперь 4 ноября команда примет «Арсенал» на «Открытие Арене» в 15-м туре премьер-лиги.

Отметим, что контракт Тедеско с клубом рассчитан как раз на полтора сезона – до 31 мая 2021 года.