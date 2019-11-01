Роберто Розетти – о системе VAR: Надо принять, что обратного пути уже нет Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением об использовании системы VAR.

- В проекте VAR я начал свою работу с внедрения ее в итальянскую серию А. После этого я помогал ФИФА внедрять эту систему на ЧМ-2018. Теперь мы внедряем ее во многие футбольные турниры. Сейчас 15 стран Европы присматриваются к тому, чтобы тоже внедрить систему VAR. Надо принять, что обратного пути уже нет. УЕФА расценивает VAR как очень важный в футболе. Не забывайте, что этот проект не для арбитров, а для всего футбола, - цитирует Розетти Sport24.ru.

Напомним, что на заседании, которое состоялось в Любляне24 сентября, исполнительный комитет УЕФА постановил ввести систему VAR со стадии плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20.