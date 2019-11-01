«Ювентус» ведет переговоры с Щесны о продлении контракта

«Ювентус» работает над продлением контракта с голкипером Войцехом Щесны. По информации журналиста Николо Скиры, действующие чемпионы Италии готовы предложить 29-летнему вратарю соглашение до 2024 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро.
Щесны выступает в «Ювентусе» с 2017 года после перехода из «Арсенала». За это время он сыграл за команду в 71 матче (из них 35 – «на ноль») и пропустил 51 гол.
Вместе с «Ювентусом» он стал двукратным чемпионом Италии (2018, 2019), обладателем Кубка Италии (2018) и Суперкубка страны (2018).
Несмотря на возвращение в межсезонье итальянца Джанлуиджи Буффона Щесны остался основным голкипером команды.
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