«Ювентус» ведет переговоры с Щесны о продлении контракта Поляк выступает в Турине с 2017 года.

«Ювентус» работает над продлением контракта с голкипером Войцехом Щесны. По информации журналиста Николо Скиры, действующие чемпионы Италии готовы предложить 29-летнему вратарю соглашение до 2024 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро.

La #Juventus al lavoro per il rinnovo di Wojciech #Szczęsny fino al 2024: per il polacco pronto il prolungamento con relativo aumento dell’ingaggio a 4,5 milioni netti a stagione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2019

Щесны выступает в «Ювентусе» с 2017 года после перехода из «Арсенала». За это время он сыграл за команду в 71 матче (из них 35 – «на ноль») и пропустил 51 гол.

Вместе с «Ювентусом» он стал двукратным чемпионом Италии (2018, 2019), обладателем Кубка Италии (2018) и Суперкубка страны (2018).

Несмотря на возвращение в межсезонье итальянца Джанлуиджи Буффона Щесны остался основным голкипером команды.