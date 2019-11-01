Борис Игнатьев: ЦСКА постарается избежать поражения в матче с «Зенитом» Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

Загрузка...

- Шансов на победу больше у «Зенита» - они играют дома, при своих трибунах. У них больше положительных эмоций. Армейцы постараются избежать поражения и показать болельщиками, что они живы и продолжают борьбу в чемпионате России, - цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Добавим, что матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 14 туров «Зенит» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, ЦСКА, имея в активе 26 очков, располагается на пятой строчке.