Андрей Червиченко: По потенциалу и настрою Бакаев один из лучших в «Спартаке» Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.

Загрузка...

- Я еще в начале сезона сказал, что Бакаев будет открытием в «Спартаке». Но он немножечко стал перебарщивать с собственной игрой. Когда он начинает отдавать хорошие тонкие передачи, это гораздо полезнее для команды.

По потенциалу это один из лучших игроков в «Спартаке». И по настрою, что самое главное. Был бы у всех игроков «Спартака» такой настрой, было бы замечательно. Бакаев бьется и прямо умирает на поле, - передает слова Червиченко «РИА Новости».

Добавим, что Бакаев провел 13 матчей за «Спартак» в текущем сезоне российской премьер-лиги, записав на свой счет два забитых мяча и шесть голевых передач.