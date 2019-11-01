Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в октябре

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски признан болельщиками лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный сайт бело-голубых.
За 20-летнего поляка проголосовали 32 процента участников опроса. Второе место занял португалец Мигел Кардозу (23 процента), третьим стал полузащитник Роман Нойштедтер (семь процентов).
Напомним, Шиманьски перешел в «Динамо» в июле из варшавской «Легии». Он сыграл за команду во всех 15 матчах сезона и отметился одной голевой передачей.
После 14 туров премьер-лиги «Динамо» набрало 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. 2 ноября команда сыграет дома с «Ахматом». Начало игры – 14:00 (мск).
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