«Удинезе» объявил об отставке Тудора, Каррера – в числе кандидатов Хорват работал в клубе с марта.

Загрузка...

Главный тренер «Удинезе» Игор Тудор отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko.

La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento. pic.twitter.com/ru3x1Wnokw — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 1, 2019

Вместе с 41-летним хорватом Удине также покидает его ассистент и соотечественник Юрица Вучко. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Лука Готти, который будет готовить команду к матчу с «Дженоа».

Напомним, в среду черно-белые потерпели дома крупное поражение от «Ромы» (0:4) в десятом туре серии A и по его итогам опустились на 14-е место в турнирной таблице.

Тудор в первый раз возглавил «Удинезе» в конце сезона-2017/2018, когда под его руководством команда провела четыре матча и спаслась от вылета в серию B. 20 марта этого года он снова стал главным тренером «бьянконери» и завершил с ними чемпионат на 12-м месте.

Добавим, что среди возможных кандидатов на пост главного тренера «Удинезе» называется бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Матч «Дженоа» – «Удинезе» пройдет 3 ноября на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало игры – 17:00 (мск).