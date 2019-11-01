«Удинезе» объявил об отставке Тудора, Каррера – в числе кандидатов

Главный тренер «Удинезе» Игор Тудор отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Вместе с 41-летним хорватом Удине также покидает его ассистент и соотечественник Юрица Вучко. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Лука Готти, который будет готовить команду к матчу с «Дженоа».
Напомним, в среду черно-белые потерпели дома крупное поражение от «Ромы» (0:4) в десятом туре серии A и по его итогам опустились на 14-е место в турнирной таблице.
Тудор в первый раз возглавил «Удинезе» в конце сезона-2017/2018, когда под его руководством команда провела четыре матча и спаслась от вылета в серию B. 20 марта этого года он снова стал главным тренером «бьянконери» и завершил с ними чемпионат на 12-м месте.
Добавим, что среди возможных кандидатов на пост главного тренера «Удинезе» называется бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Матч «Дженоа» – «Удинезе» пройдет 3 ноября на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало игры – 17:00 (мск).
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