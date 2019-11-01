Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Эспаньолом» «Валенсия» опубликовала заявку игроков на выездной матч 12-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Новости СМИ2 Отметим, что в заявку команды вошел российский полузащитник Денис Черышев, пропускавший прошлый тур из-за перебора желтых карточек. 🦇 CONVOCATORIA @valenciacf para nuestro próximo partido en @LaLiga 🔥#EspanyolValencia 💙🖤 pic.twitter.com/9om06ikk8O — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) November 1, 2019 '); } '); }