Вячеслав Караваев: ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Вы – воспитанник ЦСКА. Когда переходили в «Зенит», не было внутренних противоречий?

– Нет. За основной состав я провел совсем немного времени, в отличие от легенд клуба – Акинфеева, Березуцких, Игнашевича. Но ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом и тепло относиться к этой команде, потому что прошел там всю школу. На данный момент общаюсь только с Димой Ефремовым, мы иногда переписываемся. Сейчас у него травма – желаю скорейшего выздоровления.

– Будет ли матч с ЦСКА особенным для вас?

– Афиша «Зенит» – ЦСКА – это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с армейцами – это что-то мегаважное для меня лично. Я выйду на поле и буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. «Зениту» нужны три очка – это моя главная мотивация, – приводит слова Караваева пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Добавим, что матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 14 туров «Зенит» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, ЦСКА, имея в активе 26 очков, располагается на пятой строчке.