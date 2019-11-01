Анатолий Бышовец: Победы «Спартака» над «Локомотивом» и «Ростовом» не кажутся случайными

– Победы «Спартака» не кажутся мне случайными. «Локомотив» и «Ростов» - соперники, не уступающие красно-белым. Тренер «Спартака» нашел оптимальный состав, оценил игроков, выбрал тактику. Тедеско вдумчиво и профессионально подошел к играм, использовал лучшие качества игроков. А главное, что футболисты приняли это, и мы увидели командную структуру, подкрепленную игровой дисциплиной, – приводит слова Бышовца «РИА Новости».
Напомним, что «Спартак» в гостях разгромил «Локомотив» во встрече 14-го тура российской премьер-лиги со счетом 3:0, а в матче 1/8 финала Кубка России на своем поле обыграл «Ростов» - 2:1.
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