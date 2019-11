АПЛ объявила имена претендентов на приз игроку месяца

Стали известны имена футболистов, претендующие на звание лучшего игрока АПЛ по итогам октябрьских матчей.

В список вошли: Джек Грилиш («Астон Вилла», 2 гола и 1 голевой пас), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», 1 гол), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед», 2 «сухих» матча), Юри Тилеманс («Лестер», 2 гола и 1 голевой пас), Джейми Варди («Лестер», 4 гола), Виллиан («Челси», 1 гол и 2 голевые передачи).

Голосование проводится на сайте EA Sports и завершится 4 ноября. В выборе лучшего игрока также примут участие 20 капитанов лиги и ряд футбольных экспертов.

