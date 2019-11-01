Борис Игнатьев: VAR необходим для нашего футбола Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об использовании системы VAR.

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- VAR необходим для нашего футбола, да и для всего мирового футбола. Честность и справедливость – важные компоненты спорта и жизни. Но многие вещи непонятны: почему смотрят одни, не очень важные, эпизоды, а другие, важные, не смотрят. Самое главное, что информация не доносится до людей по ту сторону экрана – чтобы у них не было никаких сомнений в правильности работы VAR, - передает слова Игнатьева «РИА Новости».

Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что систему VAR надо принять, потому что обратного пути уже нет.