Сергей Семак: Уверен, ЦСКА будет выкладываться на 150 процентов ради победы в Санкт-Петербурге Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– У армейцев сейчас не лучшая полоса в чемпионате, однако матчи «Зенита» и ЦСКА – всегда принципиальные. Чего ждете именно от этой и как себя могут повести команды на поле?

– Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится. Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы, – приводит слова Семака «Матч ТВ».

Добавим, что матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.