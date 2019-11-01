Футболистка сборной Ямайки скончалась от ножевого ранения Полузащитник женской сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в Кингстоне 31 ноября.

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Как сообщает BBC, 20-летняя футболистка скончалась в минувший четверг около 8:50 вечера по местному времени после спора по мобильному телефону. Тарания была доставлена в больницу, где врачи констатировали смерть девушки.

Как отмечает издание, полиция уже задержала женщину, подозреваемую в совершение преступления.

Добавим, что Кларк выступала за ямайский клуб «Уотерхаус».