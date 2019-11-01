«Монако» – «Марсель». Головин признан лучшим игроком матча

Хавбек сборной России Александр Головин – лучший игрок матча «Монако» – «Марсель» (2:1). Такое мнение выразили болельщики, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что 22-летний игрок набрал 39% голосов. На второй позиции расположился Жан-Кевин Огустен (28%), а третьим стал Рубен Агилар (22%).
Напомним, матч 1/16 финала Кубка лиги Головин начал в запасе. Он вышел на 13-й минуте, заменив Сеска Фабрегаса, который получил травму.
Добавим, что полузащитник перешел в «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
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