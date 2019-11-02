Александр Бубнов: После смены тренера «Динамо» выглядит фаворитом в споре с «Ахматом» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ахматом».

- После смены тренера «Динамо» набрало четыре очка в матчах с лидерами и на этом фоне выглядит фаворитом в споре с «Ахматом». Прогноз: 1:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 14:00 (мск).

После 14 туров «Динамо», набрав 14 очков, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 13 очками располагается на 15 месте.