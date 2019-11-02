Томас Мюллер: Понимаем, что сейчас «Бавария» переживает не лучшую свою фазу

- Хотя мы и понимаем, что сейчас переживаем не лучшую свою фазу, но в субботу мы хотим показать сплоченную игру. С нашими болельщиками за спиной мы сможем выполнить нашу задачу во Франкфурте, - цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».
Добавим, что встреча состоится сегодня во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.
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