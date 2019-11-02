Мать Роналду: Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше призов - Советский спорт
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02 ноября 2019 11:37Футбол

Мать Роналду: Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше призов

Долореш Авейру, мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявила, что футбольная мафия мешает ее сыну выиграть больше трофеев.

- Есть футбольная мафия Да, это правильное слово. Если вы посмотрите на то, что происходит, вы поймете, что это именно мафия.

Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступали с ним, но так как он португалец... это происходит.

Я не знаю, получит ли он «Золотой мяч», но я верю в него. Думаю, если посмотреть на то, что Криштиану сделал за этот год, он заслуживает этого, - цитирует Авейру ESPN.

Напомним, что Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз.

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