Александр Бубнов: «Локомотив» должен брать три очка в матче с «Уфой» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Локомотивом».

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- «Локомотив» устал, много травмированных, сложный график, впереди «Ювентус», а «Уфа» хорошо играет против фаворитов. Тем не менее железнодорожники должны брать три очка за счет класса исполнителей и морально-волевых. Прогноз: 0:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.