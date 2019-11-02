Александр Бубнов: «Локомотив» должен брать три очка в матче с «Уфой» - Советский спорт
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02 ноября 2019 11:52Футбол

Александр Бубнов: «Локомотив» должен брать три очка в матче с «Уфой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Локомотивом».

- «Локомотив» устал, много травмированных, сложный график, впереди «Ювентус», а «Уфа» хорошо играет против фаворитов. Тем не менее железнодорожники должны брать три очка за счет класса исполнителей и морально-волевых. Прогноз: 0:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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