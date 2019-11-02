Александр Бубнов: «Локомотив» должен брать три очка в матче с «Уфой»

- «Локомотив» устал, много травмированных, сложный график, впереди «Ювентус», а «Уфа» хорошо играет против фаворитов. Тем не менее железнодорожники должны брать три очка за счет класса исполнителей и морально-волевых. Прогноз: 0:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.
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