Вадим Карпов: С «Зенитом» будет битва Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

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«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», - приводит слова Карпова официальный Twitter армейцев.

Добавим, что матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После трёх подряд домашних матчах следуют три подряд выезда. Стартуем в Санкт-Петербурге!



⚽️ #ЗенитЦСКА

🏆 #РПЛ

🕘 19:00 мск

🏟 Газпром Арена

📺 Матч ТВ pic.twitter.com/ZsMweUbQmt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 2, 2019