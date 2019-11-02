Вадим Карпов: С «Зенитом» будет битва - Советский спорт
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02 ноября 2019 12:11Футбол

Вадим Карпов: С «Зенитом» будет битва

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», - приводит слова Карпова официальный Twitter армейцев.

Добавим, что матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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