Вадим Карпов: С «Зенитом» будет битва

«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», - приводит слова Карпова официальный Twitter армейцев.
Добавим, что матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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