«Динамо» - «Ахмат». Стартовые составы команд

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Мбенг.
Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 14:00 (мск). После 14 туров «Динамо», набрав 14 очков, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 13 очками располагается на 15 месте.