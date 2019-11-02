«Динамо» - «Ахмат». Стартовые составы команд - Советский спорт
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02 ноября 2019 13:07Футбол

«Динамо» - «Ахмат». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 15-го тура российской премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Мбенг.

Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 14:00 (мск). После 14 туров «Динамо», набрав 14 очков, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 13 очками располагается на 15 месте.

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