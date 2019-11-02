«Уфа» - «Локомотив». Стартовые составы команд - Советский спорт
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02 ноября 2019 13:14Футбол

«Уфа» - «Локомотив». Стартовые составы команд

Стали известны составы «Уфы» и «Локомотива» на матч 15-го тура российской премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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