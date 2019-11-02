«Уфа» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
Напомним, что встреча состоится сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.