«Спартак» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 ноября 2019 14:55Футбол

«Спартак» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве

В рамках 15-го тура молодежного первенства России «Спартак» принимал тульский «Арсенал».

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 5:2.

Уже к 21-й минуте «Спартак» вел со счетом 3:0 благодаря голам Константина Шильцова, Степана Оганесяна и Максима Актисова.

Во втором тайме гости усилиями Руслана Куля и благодаря автоголу Актисова сократили отставание, но Николоз Кутателадзе и Степан Мельников вновь довели счет до разгромного.

«Спартак» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице молодежного первенства. «Арсенал» (25 очков) располагается на одну строчку ниже.

В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Макгрегор хочет получить пояс «самого жесткого ублюдка» (фото) Дмитрий Губерниев: Жалею, что не удалось поговорить с Макгрегором Макгрегор заплатит 1000 евро за нападение на пожилого мужчину
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: Золотую медаль в Гренобле будут разыгрывать Косторная и Загитова Алена Косторная: Приятно, что смогла показать свой максимум Сергей Шахрай: Самарин составил достойную конкуренцию самому Чену
В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей
Русская дуэль на Манхэттене: Кучеров распечатывает Георгиева, но капитулирует в итоге Василевский После разгрома «Рейнджеров» пару дней назад бостонскими «Медведями», многие поспешили поставить на команде Панарина крест. 30.10.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий
Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 15-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 01.11.2019 12:00 Футбол
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Новости
14:55 Футбол «Спартак» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве
14:31 Бокс Тедди Атлас: Покажите мне простака, который думает, что Ковалев может выиграть по очкам в Лас-Вегасе
14:13 Бокс Салливан Баррера: Ковалев сдастся из-за ударов по корпусу
13:49 Фигурное катание Мария Бутырская: Золотую медаль в Гренобле будут разыгрывать Косторная и Загитова
13:31 Фигурное катание Алена Косторная: Приятно, что смогла показать свой максимум
13:15 Футбол «Уфа» – «Локомотив». Онлайн
13:07 Футбол «Динамо» - «Ахмат». Стартовые составы команд
13:02 Фигурное катание Сергей Шахрай: Самарин составил достойную конкуренцию самому Чену
12:58 Фигурное катание Сергей Шахрай: Всегда восхищался Пападакис и Сизероном, но сейчас они разочаровали
12:46 Фигурное катание Сергей Шахрай: Павлюченко и Ходыкин сильно прибавили в уверенности
12:40 Фигурное катание Сергей Шахрай: Арбитры были чрезмерно придирчивы к Косторной
12:36 Фигурное катание Сергей Шахрай: У Загитовой изумительно красивая программа с хорошей хореографией
12:30 Футбол Мельгарехо вызван в сборную Парагвая
12:11 Футбол Вадим Карпов: С «Зенитом» будет битва
11:52 Футбол Александр Бубнов: «Локомотив» должен брать три очка в матче с «Уфой»
11:37 Футбол Мать Роналду: Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше призов
11:18 Формула-1 Даниил Квят: Есть пара поворотов, в которых я могу быть лучше
11:07 Хоккей Ахо, Хинтц и Хеллебайк – три звезды игрового дня в НХЛ
10:49 Хоккей Остон Мэттьюз: Таварес является одним из самых ярких игроков НХЛ
10:34 Хоккей Майк Бэбкок: Возвращение Тавареса важно для «Торонто»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array