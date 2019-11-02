«Спартак» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 5:2.
Уже к 21-й минуте «Спартак» вел со счетом 3:0 благодаря голам Константина Шильцова, Степана Оганесяна и Максима Актисова.
Во втором тайме гости усилиями Руслана Куля и благодаря автоголу Актисова сократили отставание, но Николоз Кутателадзе и Степан Мельников вновь довели счет до разгромного.
«Спартак» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице молодежного первенства. «Арсенал» (25 очков) располагается на одну строчку ниже.
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей Русская дуэль на Манхэттене: Кучеров распечатывает Георгиева, но капитулирует в итоге Василевский После разгрома «Рейнджеров» пару дней назад бостонскими «Медведями», многие поспешили поставить на команде Панарина крест. 30.10.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 15-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 01.11.2019 12:00 Футбол Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон