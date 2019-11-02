«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»

На 59-й минуте нападающий москвичей Антонио Эдер открыл счет. Голевую передачу на свой счет записал Алексей Миранчук. На 72-й минуте матча Ловро Бизяк восстановил равенство ударом с пенальти.
Таким образом, «Локомотив» 30-ю очками расположился на втором месте в турнирной таблице, а «Уфа» с 17-ю очками оказалась на восьмой позиции.
В следующем туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Краснодаром» 10 ноября, а «Уфа» в этот день будет гостить у «Оренбурга».
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев