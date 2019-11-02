«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» - Советский спорт
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02 ноября 2019 15:58Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»

Футболисты «Уфы» на своем поле в матче 15-го тура РПЛ сыграли вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1.

На 59-й минуте нападающий москвичей Антонио Эдер открыл счет. Голевую передачу на свой счет записал Алексей Миранчук. На 72-й минуте матча Ловро Бизяк восстановил равенство ударом с пенальти.

Таким образом, «Локомотив» 30-ю очками расположился на втором месте в турнирной таблице, а «Уфа» с 17-ю очками оказалась на восьмой позиции.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Краснодаром» 10 ноября, а «Уфа» в этот день будет гостить у «Оренбурга».

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