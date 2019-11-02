«Ахмат» на последней минуте упустил победу над «Динамо» Футболисты грозненского «Ахмата» в матче 15-го тура РПЛ в Москве сыграли вничью с местным «Динамо со счетом 1:1.

Нападающий бело-голубых Кирилл Панченко на 31-й минуте не смог реализовать пенальти. Счет на 43-й минуте с пенальти открыл нападающий «Ахмата» Андрес Понсе. На 60-й минуте полузащитник «Динамо» Шарль Каборе получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На третьей добавленной минуте второго тайма москвичи отыгрались усилиями защитника Ивана Ордеца, которому ассистировал Константин Рауш.

Таким образом, «Динамо» сейчас занимает 13-е место с 15 очками. У «Ахмата» на очко меньше. Клуб находится ниже на одну позицию.

В следующем туре «Динамо» в Казани сыграет с «Рубином» 9 ноября, а «Ахмат» днем ранее примет «Урал».