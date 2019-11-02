Вадим Карпов: У ЦСКА будет битва с «Зенитом» Встреча команд состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

Футболист московского ЦСКА Вадим Карпов заявил, что матч 15-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» будет битвой.

«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», - приводятся слова Карпова в социальной сети.

После 14 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 32 очками. ЦСКА набрал 26 баллов и занимает пятое место.