Антон Шунин: Я буду стараться побивать рекорды «Динамо»

– Что для вас означает 250-й матч в составе «Динамо»? – вопрос Шунину.
– Если честно, я сам только сейчас об этом узнал. Готовился к матчу и даже не мог представить, что провел за клуб уже 250 игр. Но есть к чему стремится. У нас много футболистов, которые сыграли гораздо больше меня. Я буду стараться побивать рекорды, радовать наших болельщиков игрой и с каждым матчем становиться лучше.
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