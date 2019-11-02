Антон Шунин: Я буду стараться побивать рекорды «Динамо» - Советский спорт
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02 ноября 2019 17:53ФутболГригорьевская Юлия

Антон Шунин: Я буду стараться побивать рекорды «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей с «Ахматом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ отметил, что 250 матчей за клуб — не предел.

– Что для вас означает 250-й матч в составе «Динамо»? – вопрос Шунину.
– Если честно, я сам только сейчас об этом узнал. Готовился к матчу и даже не мог представить, что провел за клуб уже 250 игр. Но есть к чему стремится. У нас много футболистов, которые сыграли гораздо больше меня. Я буду стараться побивать рекорды, радовать наших болельщиков игрой и с каждым матчем становиться лучше.

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