Константин Рауш: Рад, что «Динамо» удалось сравнять счет Защитник «Динамо» Константин Рауш после ничьей с «Ахматом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ рассказал про ответный гол.

Загрузка...

– Помогло ли команде забить мяч то, что Шунин пошел вперед? – вопрос Раушу.

– Я еще не пересматривал момент, поэтому не могу сказать, помогло или нет. Но я видел, что Антон пошел вперед. Это и понятно. Была последняя минута матча. Просто очень рад, что подача пошла туда, куда и должна была и Ваня Ордец забил мяч, который помог нам заработать важное очко.