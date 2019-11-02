«Тамбов» одолел «Сочи» благодаря голу Мелкадзе Полузащитник принадлежит московскому «Спартаку».

Футболисты «Тамбова» одержали гостевую победу над игроками «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ – 2:1.

В составе победителей по голу забили Михаил Костюков и Георгий Мелкадзе, ставший автором решающего мяча. У «Сочи» это сделал Кристиан Нобоа.

Таким образом, «Тамбов» набрал 14 очков и вышел на 14-е место. В активе «Сочи» – 13 баллов и последняя позиция.

РПЛ. 15-й тур

«Сочи» – «Тамбов» – 1:2 (1:1)

Голы: Нобоа, 44 – Костюков, 41; Мелкадзе, 56

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Кудряшов, Миладинович, Цаллагов, Померко (Полоз, 46), Нобоа, Мостовой, Бурмистров (Бахтияров, 67), Калугин, Заболотный

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Рыбин, Грицаенко, Тетрашвили, Костюков (Хосонов, 90), Килин, Мелкадзе (Кленкин, 74), Карасев, Ойеволе, Обухов (Мамтов, 87)