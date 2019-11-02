«Рома» нанесла поражение «Наполи» и вышла на 3-е место в серии А Встреча прошла в Риме.

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Футболисты «Ромы» добыли победу в домашнем матче 11-го тура серии А против «Наполи» (2:1).

В составе победителей отличились Николо Дзаньоло и Жордан Верету. У гостей это сделал Аркадиуш Милик.

Таким образом, «Рома» вышла на 3-е место в таблице, набрав 22 очка. У «Наполи» – 18 баллов и 7-я позиция.

Серия А

11-й тур

«Рома» – «Наполи» – 2:1 (1:0)

Голы: Дзаньоло 19, Верету 55 (пен) – Милик 72

Удаление: Четин 90+6