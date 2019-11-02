«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

Матч 12-го тура испанской Примеры «Леванте» – «Барселона» завершился поражением каталонского клуба (1:3).
В самом начале поединка форвард сине-гранатовых Лионель Месси вывел гостей вперед. В середине второго тайма его команда пропустила три мяча в течение семи минут. Отличились Хосе Кампанья, Борха Майораль и Неманьи Радои.
«Барселона» продолжает занимать 1-е место в таблице. В ее активе 22 очка. У «Леванте» – 17 баллов и 8-я строчка.
Примера
12-й тур
«Леванте» – «Барселона» – 3:1 (0:1)
Голы: Кампанья, 61; Майораль, 63; Радоя, 68 – Месси, 38 (пенальти)
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