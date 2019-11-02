«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы», «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» Сегодня, 2 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа добыл очередную победу в премьер-лиге, обыграв в гостях «Астон Виллу» со счетом 2:1.

«Красные» вырвали победу благодаря точным ударам Садио Мане и Эндрю Робертсона. Оба игрока отличились в самой концовке встречи.

В другом матче «Манчестер Сити» оказался сильнее «Астон Виллы». В составе чемпиона страны по голу забили Серхио Агуэро и Кайл Уокер.

Таким образом, «Ливерпуль», у которого 31 очко, продолжает занимать первую строчку. «Горожане» расположились позицией ниже, набрав 25 баллов. «Саутгемптон» – на 18-м месте (8), а «Астон Вилла» занимает 16-ю строчку.

АПЛ

11-й тур

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1 (0:1)

Голы: Агуэро, 70; Уокер, 86 – Уорд-Прауз, 13.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 1:2 (1:0)

Голы: Трезеге, 21 – Робертсон, 87; Мане, 90+4.