«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы», «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 ноября 2019 20:39ФутболГичунцев Артур

«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы», «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон»

Сегодня, 2 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа добыл очередную победу в премьер-лиге, обыграв в гостях «Астон Виллу» со счетом 2:1.

«Красные» вырвали победу благодаря точным ударам Садио Мане и Эндрю Робертсона. Оба игрока отличились в самой концовке встречи.

В другом матче «Манчестер Сити» оказался сильнее «Астон Виллы». В составе чемпиона страны по голу забили Серхио Агуэро и Кайл Уокер.

Таким образом, «Ливерпуль», у которого 31 очко, продолжает занимать первую строчку. «Горожане» расположились позицией ниже, набрав 25 баллов. «Саутгемптон» – на 18-м месте (8), а «Астон Вилла» занимает 16-ю строчку.

АПЛ

11-й тур

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1 (0:1)

Голы: Агуэро, 70; Уокер, 86 – Уорд-Прауз, 13.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 1:2 (1:0)

Голы: Трезеге, 21 – Робертсон, 87; Мане, 90+4.

Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале Джокович обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Париже Стали известны все участники Итогового турнира ATP
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Салливан Баррера: Ковалев сдастся из-за ударов по корпусу Ковалев с четвертой попытки сделал вес перед поединком с Альваресом (видео) Сергей Ковалев: Меня не волнуют судьи, для меня важно то, что будут думать после боя болельщики
Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА Команда со снежинкой сотворила сенсацию – одержала в день рождения клуба волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА (2:1), а Павел Дацюк открыл личный голевой счет в «Автомобилисте», который прервал серию поражений. 31.10.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
И блином, и ловушкой: кто самый крутой вратарь КХЛ «Советский спорт» составил топ-10 лучших голкиперов лиги. 31.10.2019 13:00 Хоккей Кузютина Елена
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Чудо-гол Влашича. Видео всех голов 15-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 15-го тура чемпионата России. 02.11.2019 19:32 Футбол
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
21:29 Футбол Виктор Гончаренко: Матч с «Зенитом» – повод для оптимизма и уверенности
21:20 Футбол Сергей Семак – о матче с ЦСКА: «Зенит» владел громадным преимуществом
21:00 Футбол «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ
20:39 Футбол «Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы», «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон»
20:21 Футбол «Барселона» уступила в гостях «Леванте»
20:08 Футбол «Бавария» с разгромным счетом проиграла «Айнтрахту»
19:46 Хоккей «Йокерит» переиграл «Торпедо» в матче КХЛ
19:35 Фигурное катание Гран-при Франции. Загорски и Гурейро заняли пятое место в танцах на льду
19:25 Хоккей «Спартак» прервал серию из шести побед, уступив «Адмиралу»
19:19 Футбол «Рома» нанесла поражение «Наполи» и вышла на 3-е место в серии А
18:53 Теннис Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале
18:33 Футбол «Тамбов» одолел «Сочи» благодаря голу Мелкадзе
18:16 Футбол «Краснодар» победил «Ростов» в молодежном первенстве
18:05 Теннис Джокович обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Париже
17:53 Футбол Антон Шунин: Я буду стараться побивать рекорды «Динамо»
17:25 Футбол Константин Рауш: Рад, что «Динамо» удалось сравнять счет
17:00 Фигурное катание Сергей Шахрай: Арбитры были чрезмерно придирчивы к Косторной
16:28 Футбол Вадим Карпов: У ЦСКА будет битва с «Зенитом»
16:06 Футбол «Ахмат» на последней минуте упустил победу над «Динамо»
15:58 Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array