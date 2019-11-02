«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» разошлись миром с игроками ЦСКА в домашнем матче 15-го тура РПЛ (1:1).

Армейцы вышли вперед в самой концовке первого тайма. Гол забил хорватский хавбек Никола Влашич. Российский полузащитник Александр Ерохин с передачи Артема Дзюбы восстановил равновесие на 76-й минуте.

После этого поединка «Зенит» набрал 33 очка и продолжает занимать первое место в таблице. ЦСКА по-прежнему на 5-й позиции. В активе команды 27 баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против тульского «Арсенала», а ЦСКА встретится с игроками «Сочи».

РПЛ

15-й тур

«Зенит» – ЦСКА – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 45 Влашич, 1:1 – 73 Ерохин.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев (Шатов, 60), Жирков (Мак, 89), Оздоев, Барриос, Иванович, Азмун, Дзюба, Дриусси (Ерохин, 68).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Фернандес, Бийол, Бистрович, Влашич, Обляков (Гогуа, 90), Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78).

Предупреждения: Бийол (51), Карпов (54), Азмун (85), Обляков (86), Дуглас Сантос (90), Барриос (90), Фернандес (90).

Удаление: Бийол (54).