Сергей Семак – о матче с ЦСКА: «Зенит» владел громадным преимуществом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен результатом матча с ЦСКА в 15-м туре РПЛ (1:1).
«Сегодня мы владели громадным преимуществом, создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не смогли забить больше одного гола. А в обороне сами себе привезли гол, сыграв неправильно. Конечно, есть разочарование от результата.
Хотелось более живой игры. Понятно, что армейцам нужно было хоть одно очко, они тянули время, поэтому возникала нервозность, которая вылилась в стычки на поле. Как бы то ни было, сегодня мы должны были выигрывать», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
После этого поединка «Зенит» набрал 33 очка и продолжает занимать первое место в таблице. ЦСКА по-прежнему на 5-й позиции. В активе команды 27 баллов.
В следующем туре «Зенит» сыграет против тульского «Арсенала», а ЦСКА встретится с игроками «Сочи».
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА Команда со снежинкой сотворила сенсацию – одержала в день рождения клуба волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА (2:1), а Павел Дацюк открыл личный голевой счет в «Автомобилисте», который прервал серию поражений. 31.10.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай И блином, и ловушкой: кто самый крутой вратарь КХЛ «Советский спорт» составил топ-10 лучших голкиперов лиги. 31.10.2019 13:00 Хоккей Кузютина Елена Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Чудо-гол Влашича. Видео всех голов 15-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 15-го тура чемпионата России. 02.11.2019 19:32 Футбол Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий