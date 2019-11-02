Сергей Семак – о матче с ЦСКА: «Зенит» владел громадным преимуществом Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен результатом матча с ЦСКА в 15-м туре РПЛ (1:1).

«Сегодня мы владели громадным преимуществом, создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не смогли забить больше одного гола. А в обороне сами себе привезли гол, сыграв неправильно. Конечно, есть разочарование от результата.

Хотелось более живой игры. Понятно, что армейцам нужно было хоть одно очко, они тянули время, поэтому возникала нервозность, которая вылилась в стычки на поле. Как бы то ни было, сегодня мы должны были выигрывать», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

После этого поединка «Зенит» набрал 33 очка и продолжает занимать первое место в таблице. ЦСКА по-прежнему на 5-й позиции. В активе команды 27 баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против тульского «Арсенала», а ЦСКА встретится с игроками «Сочи».