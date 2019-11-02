Виктор Гончаренко: Матч с «Зенитом» – повод для оптимизма и уверенности

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ (1:1).
«Мы приехали не отсиживаться в обороне, а искали свои шансы и даже в меньшинстве имели возможности забить второй гол. Не хватило то ли мастерства, то ли сил.
Можно ли нас поздравить с этой ничьей? У нас амбициозная команда и мы всегда должны играть на победу, на что сегодня и настраивались.
Нельзя говорить, что у нас все плохо, раз мы провели несколько неудачных игр. Сегодняшняя игра – повод для оптимизма и уверенности.
Удаление? Это тот случай, когда не надо было мешать командам. Понятно, что во втором тайме темп в любом случае взвинтился бы. «Зенит» большими силами пошел бы вперед, а у нас было бы больше возможностей для контратак. Судье не стоило удалять Бийола. Тем более, что там не самый очевидный фол. Нужно было дать командам разбираться самим», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».
После этого поединка «Зенит» набрал 33 очка и продолжает занимать первое место в таблице. ЦСКА по-прежнему на 5-й позиции. В активе команды 27 баллов.
В следующем туре «Зенит» сыграет против тульского «Арсенала», а ЦСКА встретится с игроками «Сочи».
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