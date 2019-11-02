«Интер» победил «Болонью» и сместил «Ювентус» с первого места - Советский спорт
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02 ноября 2019 22:02ФутболГичунцев Артур

«Интер» победил «Болонью» и сместил «Ювентус» с первого места

Главным героем поединка стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Матч 11-го тура серии А «Болонья» – «Интер» завершился в пользу миланского клуба – 2:1.

В составе гостей дубль оформил Ромелу Лукаку. У хозяев отличился Роберто Сориано.

Таким образом, «Интер» сместил «Ювентус» с первой позиции, набрав 28 очков. «Болонья», у которой 12 баллов, занимает 12-е место.

Серия А

11-й тур

«Болонья» – «Интер» – 1:2

Голы: Сориано, 59 – Лукаку, 75; Лукаку (пенальти), 90+1.

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