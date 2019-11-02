«Интер» победил «Болонью» и сместил «Ювентус» с первого места

Матч 11-го тура серии А «Болонья» – «Интер» завершился в пользу миланского клуба – 2:1.
В составе гостей дубль оформил Ромелу Лукаку. У хозяев отличился Роберто Сориано.
Таким образом, «Интер» сместил «Ювентус» с первой позиции, набрав 28 очков. «Болонья», у которой 12 баллов, занимает 12-е место.
Серия А
11-й тур
«Болонья» – «Интер» – 1:2
Голы: Сориано, 59 – Лукаку, 75; Лукаку (пенальти), 90+1.
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