«Интер» победил «Болонью» и сместил «Ювентус» с первого места Главным героем поединка стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Новости СМИ2 Матч 11-го тура серии А «Болонья» – «Интер» завершился в пользу миланского клуба – 2:1. В составе гостей дубль оформил Ромелу Лукаку. У хозяев отличился Роберто Сориано. Таким образом, «Интер» сместил «Ювентус» с первой позиции, набрав 28 очков. «Болонья», у которой 12 баллов, занимает 12-е место. Серия А 11-й тур «Болонья» – «Интер» – 1:2 Голы: Сориано, 59 – Лукаку, 75; Лукаку (пенальти), 90+1. '); } '); }