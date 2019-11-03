Гол де Лигта помог «Ювентусу» обыграть в гостях «Торино» Таким образом, голландец забил первый гол за итальянский клуб.

Матч 11-го тура сери А «Торино» – «Ювентус» завершился победой чемпиона Италии (1:0). Единственный мяч был забит на 70-й минуте. Его автором стал защитник Маттейс де Лигт.

Таким образом, команда Маурицио Сарри вернулась на первую строчку в серии А, а «Торино» расположился на 13-й позиции. В его активе 11 баллов.