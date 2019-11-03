«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и остался на 2-м месте - Советский спорт
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03 ноября 2019 01:15ФутболГичунцев Артур

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и остался на 2-м месте

Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу».

Футболисты мадридского «Реала» не смогли обыграть «Бетис» в домашнем матче 12-го тура примеры (0:0).

Таким образом, «сливочные» упустили возможность сместить «Барселону» с первой позиции. В активе обоих клубов по 22 очка, но каталонцы опережают «бланкос» по дополнительным показателям.

Что касается «Бетиса», то севильский клуб, набрав 13 баллов, расположился на 14-й позиции.

9 ноября «Реал» сыграет с «Эйбаром», а «Бетис» днем позже сразится в дерби с «Севильей».

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