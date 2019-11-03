Тренер «Айнтрахта» – о крупной победе над «Баварией»: Мы такого не ожидали Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер о крупной победе команды в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (5:1).

- Мы такого не ожидали. Тем не менее, мы сказали себе, что можем ужалить «Баварию» в нужный момент. Ключом к победе определенно стала красная карточка, полученная Жеромом Боатенгом. Переломный момент случился, когда мы сделали счет 3:1. Тогда у «Баварии» было несколько хороших моментов. Это, без сомнения, великолепная победа, - цитирует специалиста пресс-служба «Баварии».

После этой победы «Айнтрахт» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», потерпев второе поражение в сезоне, с 18 очками опустилась на четвертое место.