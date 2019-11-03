Мануэль Нойер: «Бавария» играла в меньшинстве, но все равно нельзя пропускать пять голов - Советский спорт
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03 ноября 2019 09:57Футбол

Мануэль Нойер: «Бавария» играла в меньшинстве, но все равно нельзя пропускать пять голов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер о крупном поражении команды в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (5:1).

- После десяти минут мы оказались в меньшинстве. Конечно, от этого играть не проще. Тем не менее, все равно нельзя пропускать пять голов. У нас тоже были голевые моменты, которые мы не использовали. Мы недостаточно последовательно оборонялись. Мы должны все обдумать, проанализировать и в следующем матче сыграть лучше, - цитирует вратаря пресс-служба «Баварии».

После этой победы «Айнтрахт» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», потерпев второе поражение в сезоне, с 18 очками опустилась на четвертое место.

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