Мануэль Нойер: «Бавария» играла в меньшинстве, но все равно нельзя пропускать пять голов

- После десяти минут мы оказались в меньшинстве. Конечно, от этого играть не проще. Тем не менее, все равно нельзя пропускать пять голов. У нас тоже были голевые моменты, которые мы не использовали. Мы недостаточно последовательно оборонялись. Мы должны все обдумать, проанализировать и в следующем матче сыграть лучше, - цитирует вратаря пресс-служба «Баварии».
После этой победы «Айнтрахт» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», потерпев второе поражение в сезоне, с 18 очками опустилась на четвертое место.
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