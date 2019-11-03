Александр Бубнов: «Краснодар» и «Ростов» будут играть на победу, но дело завершится ничьей

- Очень важная для обоих соперников игра на три результата. «Краснодар» прибавляет, привыкая к новым вынужденным сочетаниям, «Ростов» в порядке и сделал ставку на чемпионат, выставив в Кубке не самый сильный состав против «Спартака». И те, и другие будут играть на победу, но дело завершится ничьей. Прогноз: 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.
После 14 туров «Ростов» с 29 очками занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 28 очками расположился на четвертом месте.
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