Александр Бубнов: «Краснодар» и «Ростов» будут играть на победу, но дело завершится ничьей - Советский спорт
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03 ноября 2019 11:02Футбол

Александр Бубнов: «Краснодар» и «Ростов» будут играть на победу, но дело завершится ничьей

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом».

- Очень важная для обоих соперников игра на три результата. «Краснодар» прибавляет, привыкая к новым вынужденным сочетаниям, «Ростов» в порядке и сделал ставку на чемпионат, выставив в Кубке не самый сильный состав против «Спартака». И те, и другие будут играть на победу, но дело завершится ничьей. Прогноз: 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.

После 14 туров «Ростов» с 29 очками занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 28 очками расположился на четвертом месте.

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