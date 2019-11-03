Израильский арбитр Гринфельд назначен на матч Лиги чемпионов «Зенит» - «Лейпциг» Бригада арбитров во главе с израильтянином Орелем Гринфельдом обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом».

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, ассистентами главного судьи будут его соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони, резервным арбитром назначен Эйтан Шмулевич.

Также отмечается, что отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут Жоау Пиньейру (Португалия) и Рой Райншрайбер (Израиль).

Добавим, что встреча группы G состоится во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск.