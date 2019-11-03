Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Валенсия» - «Лилль» Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Лиллем».

Загрузка...

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ассистентами главного судьи будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Сергей Иванов.

Также отмечается, что отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут Бастиан Данкерт (Германия) и Виталий Мешков (Россия).

Добавим, что встреча группы H пройдет в Валенсии 5 ноября и начнется в 23:00 мск.