Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Валенсия» - «Лилль»

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ассистентами главного судьи будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Сергей Иванов.
Также отмечается, что отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут Бастиан Данкерт (Германия) и Виталий Мешков (Россия).
Добавим, что встреча группы H пройдет в Валенсии 5 ноября и начнется в 23:00 мск.
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